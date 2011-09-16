Депо з обслуговування швидкісних поїздів збудують у районі ст. Дарниця у Києві

Депо з обслуговування швидкісних поїздів буде збудоване у районі Київського залізничного вузла ст. Дарниця.

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», сьогодні генеральний директор відомства Володимир КОЗАК спільно з начальником Південно-західної залізниці Олексієм КРИВОПІШИНИМ оглянули місце будівництва нового депо.

Південно-західна залізниця вже почала розробку проектно-кошторисної документації на будівництво даного об`єкту спільно з проектно-дослідницьким інститутом транспортного будівництва «Київдіпротранс». Друге депо для дислокації, сервісного обслуговування і ремонту нового рухомого складу, депо для обслуговування нової техніки планується створити в Харкові.

Довідка УНІАН. У рамках програми «Закупівля пасажирського рухомого складу для забезпечення міжрегіональних пасажирських перевезень» на залізниці України буде поставлено 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів «Hyundai Rotem», 2 міжрегіональні двоповерхові електропоїзди АТ «Шкода вагонка» і 1 міжрегіональний поїзд локомотивної тяги Крюковського вагонобудівного заводу.