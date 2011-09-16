Залізниці України за 8 місяців недоотримали 123,6 млн.грн. за перевезення пільговиків

За 8 місяців 2011 р. залізниці України недоотримали 123,6 млн. грн за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Як відзначає відомство, з січня по серпень залізницями було перевезено 36,8 млн. пасажирів пільгових категорій на суму 203,5 млн. грн., а компенсації одержано лише близько 80 млн. грн. - 39,3% від необхідної суми.

Зокрема, Південно-Західна дорога недоотримала 43,3 млн. грн. - компенсовано лише 28,4%, Донецька - 11,4 млн. грн., компенсовано 30,8%, Південна - 26,8 млн. грн., компенсовано 32%.

Найкраща ситуація з розрахунками у Придніпровської залізниці - 60,4%, сума недоотриманих коштів становила 12,4 млн. грн., а також Одеської залізниці - 53,1%, недоотримано більш як 7 млн. грн.

Львівська залізниця від пільгових перевезень недоотримала 22,5 млн. грн., рівень компенсацій становив 44,6%.

Найбільшу суму за перевезення пільговиків за цей період відшкодували Черкаська, Чернівецька, Закарпатська, Рівненська, Кіровоградська області. Серед найбільшших боржників Луганська область - 11,3%, Вінницька область - 15, 5% і м. Київ - 17,2%.

«Укрзалізниця» нагадує, що постійна заборгованість за перевезення пільговиків має місце з року в рік і не дозволяє своєчасно і у необхідній кількості оновлювати застарілу техніку. Спрацьованість приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсягу надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим.