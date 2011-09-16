Колесніков незадоволений фінансуванням деяких статей з транспорту в проекті бюджету-2012

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ незадоволений фінансуванням деяких статей з транспорту в проекті державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в аеропорту «Бориспіль».

«Звичайно, я незадоволений, і це буде предметом окремої розмови з міністром фінансів», - сказав він.

Зокрема, Б.КОЛЕСНІКОВ незадоволений відсутністю держгарантій в проекті бюджету на будівництво метрополітенів. «Я думаю, Мінфін нікуди не подінеться і дасть гарантії на Дніпропетровський метрополітен і будівництво Донецького, як рівною мірою і Харківського - відкритим способом (наземне метро – УНІАН)», - сказав він.

Крім того, вважає Б.КОЛЕСНІКОВ, в держбюджеті-2012 необхідно врахувати надання держгарантій під придбання тренажерів для льотних вишів. «Ми хотіли, щоб дали держгарантії під придбання тренажерів для хлопців і дівчат, які навчаються в льотних вишах. Інакше виходить, що в авіавишах готують, ну, тільки кухарів не готують, лише не льотчиків і стюардес», - сказав він.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що не задоволений тим, як Мінфін адмініструє акциз на паливо. «І, звичайно, щодо автодоріг: ми вважаємо, що Мінфін погано адмініструє акциз, тому що третя частина палива, по суті, продається контрабандним шляхом», - сказав міністр.

Він зазначив, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ пообіцяв йому розібратися з ситуацією щодо метрополітенів після семінару в Дубаї, який відбудеться в жовтні. Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ висловив припущення, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ збере окрему нараду щодо паливного акцизу.

Водночас, віце-прем`єр відзначив, що не розраховує на держгарантії для будівництва автодоріг, а тільки для будівництва метрополітену. «У нас, якщо податкова і Мінфін адмініструють якісно акциз, то нам не потрібні держгарантії, достатньо власних коштів. По суті справи, що бюджетні гроші, що держгарантії - це одне й те саме, це дві кишені одного піджака. Мені не хотілося б, щоб це були кишені Федора ЯРОШЕНКА (міністр фінансів України – УНІАН)», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету порівняно з плановим показником на 2011 рік скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародувано на сайті парламенту.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням зазначеного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходів загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.