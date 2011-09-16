Авіакомпанія «flydubai» починає польоти з Дубаї до Києва, Харкова і Донецька

Авіакомпанія «flydubai» починає виконувати польоти до Києва, Харкова і Донецька з Дубаї (ОАЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» повідомив генеральний директор авіакомпанії Гейт аль ГЕЙТ, який прилетів з Дубаї першим рейсом.

Зокрема, компанія «flydubai», починаючи з 16 вересня, виконуватиме регулярні рейси між Києвом і Дубаї тричі на тиждень - по вівторках, п`ятницях і неділях, між Дубаї і Харковом – двічі на тиждень: по вівторках і п`ятницях. З 17 вересня компанія почне виконувати рейси Дубаї - Донецьк: по середах і суботах. Польоти здійснюватимуться літаками Boeing 737-800 NG.

Як повідомив Г. аль ГЕЙТ, з грудня ц.р. компанія планує виконувати між Києвом і Дубаї 4 рейси на тиждень. Він зазначив, що компанія планує активно розвивати польоти в Україну, оскільки вже перші рейси показують повне завантаження літаків.

За його словами, за умови виконання всіх запланованих рейсів, компанія розраховує перевозити 60-70 тис. пасажирів на рік.

Гендиректор також повідомив, що до кінця року авіакомпанія планує довести кількість флоту з 19 до 21 літака Boeing 737-800 NG.

У свою чергу, посол України в ОАЕ Юрій ПОЛУРЕЗ зазначив, що очікуваний потік туристів з України до Еміратів цього року становитиме близько 100 тис. чоловік.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «flydubai» позиціонує себе як бюджетного перевізника. Належить уряду Емірату Дубаї. Створена у 2008 р., почала перельоти з 1 червня 2009 р. У липні 2008 р. «flydubai» розмістила замовлення на поставку 50 літаків Boeing 737-800 NG загальною вартістю 4 млрд. дол. На сьогодні її флот становить 19 літаків Boeing 737-800 NG, до її карти польотів входить 36 напрямів (без урахування України).