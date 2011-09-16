Термінал «А» «Борисполя» перестав обслуговувати пасажирів

Термінал «А» аеропорту «Бориспіль» перестав обслуговувати пасажирів, оскільки 15 вересня всі внутрішні рейси, які обслуговувалися в цьому терміналі, переведені в термінал «В» аеропорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Нагадаємо, нову модель обслуговування пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів у одному терміналі почали впроваджувати з 1 вересня 2011 року. Як зазначають в аеропорту, вона повністю підтвердила свою ефективність. Ця технологія дозволила суттєво підвищити якість обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів, відкрила нові можливості для обслуговування трансферних потоків у «Борисполі».

Як повідомляв УНІАН, переведення всіх внутрішніх рейсів із терміналу «А» в термінал «В» здійснюється в рамках реконструкції та розширення існуючих потужностей міжнародного аеропорту «Бориспіль». Реконструкція терміналу «В» дозволила збільшити кількість стійок реєстрації та контролю безпеки й кількість виходів на посадку, тим самим суттєво збільшивши його пропускну спроможність. Також у терміналі «В» була додана зона прильоту внутрішніх пасажирів, зона автоматичного сортування та отримання багажу внутрішніх рейсів, розширено зони очікування й збільшено кількість посадочних місць.