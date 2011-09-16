Хорошковський очолив Штаб міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки на Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Питання Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Даний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, штаб є допоміжним органом при Президентові України. Серед основних завдань штабу, зокрема, оперативне інформування Президента про рівень терористичної загрози в Україні під час підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також підготовка та подання в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо забезпечення міжнародної взаємодії у сфері боротьби з тероризмом для запобігання, протидії та мінімізації наслідків терористичних проявів під час Євро-2012.

Керівником штабу став голова Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.