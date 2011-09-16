ПЗЗ підготувала 13 станцій для роботи «міської електрички»

Південно-Західна залізниця підготувала 13 станцій для роботи «міської електрички».

Про це повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

«На сьогодні повністю готова залізнична інфраструктура на станціях і зупинкових платформах, розроблено графік руху міського кільця за маршрутом Київ-Пасажирський-Видубичі-Лівий Караваєви дачі», - відзначив начальник ПЗЗ Олексій КРИВОПИШИН.

Згідно з повідомленням, виконано значний обсяг робіт з модернізації залізничної інфраструктури (шляхи, платформи, засоби зв`язку, системи енергопостачання, сигналізації, пропуску електропоїздів) і рухомого складу. Зокрема, капітально відремонтовано 12 електропоїздів, при цьому враховані побажання пасажирів - зроблені зручнішими посадкові місця і встановлені додаткові поручні.

До травня 2012 року заплановано завершити другий етап проекту «Кільцева лінія міської електрички». Тоді запрацюють ще п`ять станцій: Київська Русанівка, Відрадний, Київ-Дніпровський, Вишгородська і Либідська.

Цього року на проект «Міська електричка» ПЗЗ буде освоєно більш як 180 млн. грн.

Довідка УНІАН. Проект «Міська електричка» запущений у вересні 2009 року, він об`єднав у Києві станції «Троєщина-Київ-Петрівка». До вересня цього року передбачалося, що лінія обслуговуватиме 12 станцій: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Кардачі», «Київ-Пасажірський», «Видубичі» і «Лівий берег», що складають Північне кільце.

На другому етапі на лінії буде відкрито ще 7 станцій: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт», «Вишгородська» і Либідськая» - Південне кільце. Другу чергу планується запустити до травня 2012 року.

Довжина повного кільця становитиме 50, 8 км. Орієнтовний обсяг перевезень Північним кільцем - 48,2 тис. пас. на добу, Південним – 63,45 тис. пас. Вартість проїзду становитиме від 2 до 3 грн.