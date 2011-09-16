УЗ працевлаштувала 1 тис. 887 випускників профільних навчальних закладів

Станом на середину вересня 2011 року, залізниці України вже працевлаштували 1887 випускників навчальних закладів залізничного профілю.

Як повідомив УНІАН прес-центр відомства, зокрема, випускники зайняли посади фахівців (407), техніків (251) і робітників (1 214).

Згідно з повідомленням, у планах "Укрзалізниці" працевлаштувати не меншу кількість випускників, ніж минулого року, коли було працевлаштовано 2042 випускників навчальних закладів залізничного профілю.

Попередньо, з метою адаптації до робочого місця, набуття досвіду, отримання необхідних навичок, молоді фахівці під наглядом досвідчених наставників протягом 6 місяців проходять стажування на залізницях України.