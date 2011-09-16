Наступного літа пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень - Колесніков
19:10, 16 вересня 2011Транспорт/Звя'зок
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Наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у міжнародному аеропорту «Бориспіль».
За його словами, Мінінфраструктури продовжує роботу із залучення бюджетних компаній на вітчизняний ринок авіаперевезень з метою мінімізації витрат українських пасажирів.
«Ми відкриті для переговорів з Ryanair, Air Berlin, Germanwings і EasyJet. Така робота ведеться постійно, тому, думаю, до наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень в Україні », - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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