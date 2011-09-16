Харківський аеропорт розширює ринок міжнародних авіаперевезень
Харківський аеропорт продовжує розширювати ринок міжнародних пасажирських авіаперевезень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО під час презентації у Харкові нового регулярного рейсу Дубаї – Харків –Дубаї, який сьогодні здійснила авіакомпанія «Flydubai» з Об’єднаних Арабських Еміратів.
«З відкриттям цього рейсу для наших пасажирів відкривається перспектива польотів не лише в Дубай, в Арабські Емірати, а і в інші країни Близького Сходу, Північної Африки, а також у Пакистан, Афганістан, Шрі-Ланку», - сказав В.ВАСИЛЬЧЕНКО.
За його словами, сьогодні Харківський аеропорт провадить також переговори з багатьма авіакомпаніями Європи, і «ринок міжнародних авіаперевезень найближчим роком значно розшириться». Зокрема, сказав керівник аеропорту, восени відкривається рейс в одну з країн Європи, «потім у Шереметьєве», «налагодиться сполучення з Польщею, Угорщиною, Італією», «маршрути протягнуться до Індії».
Керівник аеропорту підкреслив, що «важливість цієї роботи важко переоцінити», особливо в ході підготовки до Євро-2012.
«Завдяки реконструкції аеропорту, яку провадить компанія DCH, та інвестиціям Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО в об’єкти Євро-2012, - сказав В.ВАСИЛЬЧЕНКО, - Харків наблизиться до Європи та інших центрів, і харків’яни почуватимуться значно комфортніше в сучасному світі, а відкриття нинішнього рейсу – яскраве тому підтвердження».
Він повідомив журналістів, що сьогодні в Міжнародному аеропорту «Харків» тривають роботи з реконструкції цього об`єкту до Євро-2012, вже рік як повністю працює новий пасажирський термінал, завершується реконструкція історичного приміщення аеровокзалу та спорудження тимчасового терміналу.
Довідка. УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.
Проект реконструкції аеровокзальної частини Міжнародного аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реконструкцію існуючого терміналу, впорядкування привокзальної площі та модернізацію інфраструктури аеропорту. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $97,2 млн.
Сьогодні аеропорт «Харків» забезпечує пряме авіасполучення з країнами Європи, Близького Сходу та СНД.
«Flydubai» - перша бюджетна авіакомпанія, заснована урядом Дубаї в березні 2008 р. Розпочала комерційні польоти 1 червня 2009 р. Парк техніки нараховує 19 літаків. Сьогодні «Flydubai» здійснює рейси до 45 міст країн Азії, Близького Сходу та Росії.