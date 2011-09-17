Перевезення пасажирів за 8 місяців зросли на 2,6%

За січень-серпень 2011 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 4,6 млрд. пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень-серпень 2010 р., пасажирооборот зріс на 3,1% і становив 90,3 млрд. пас./км.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-серпень 2011 р. відправлено 290,5 млн. пасажирів (з урахуванням міської електрички), що на 0,2% більше, ніж за відповідний період 2010 р. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці на 2,1%, Одеській - на 1,4%, Південно-Західній - на 0,8%. На Придніпровській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,1%, Південній - на 0,2%, Донецькій - на 1,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,4 млрд. пасажирів, що на 2,2% менше, ніж у січні-серпні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 7,8%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-серпнем 2010 р. зросло на 7,7%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 81,3% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 8,7%.

Авіаперевезення в Україні за 8 місяців ц.р. зросли на 23,8% - до 5 млн. пасажирів.

Нагадаємо, за січень-липень 2011 р. послугами пасажирського транспорту України скористалися 4 млрд. пасажирів, що на 2,3% більше, ніж за січень-липень 2010 р. За січень-червень 2011 р. послугами пасажирського транспорту України скористалися 3,5 млрд. пасажирів, що на 3,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.