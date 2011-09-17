Підприємства транспорту України збільшили вантажоперевезення на 8,8%

За січень-серпень 2011 р. підприємствами транспорту України перевезено 526,9 млн. тонн вантажів, що на 8,8% більше, ніж за січень-серпень 2010 р.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Вантажооборот зріс на 8,2% і становив 280,9 млрд. т/км. Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,4%. На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 14,2%, Одеської - на 14,0%, Придніпровської - на 12,7%, Південно-західної - на 11,6%, Донецької - на 8,3%, Південної - на 5,0%. Збільшення вантажообороту відбулося також на трубопровідному транспорті (на 6,5%), авіаційному (на 3,2%), автомобільному (на 0,8%). Вантажооборот морського транспорту зменшився на 1,3%, річкового - на 31,1%

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-серпнем 2010 р. зросло на 8,2%, зокрема відправлення вантажів - на 8,7%. Відправлення вантажів зросло на ПЗЗ на 16,5%, Одеській - на 16,1%, Львівській - на 14,7%, Донецькій - на 8,6%, Придніпровській - на 5,1%, Південній - на 4, 9%. Відправка хімічних і мінеральних добрив збільшилася на 46,7%, будівельних матеріалів - на 17,1%, лому чорних металів - на 10,2%, лісових вантажів - на 9,9%, чорних металів - на 9,8%, коксу - на 8,7%, кам`яного вугілля - на 7,0%, цементу - на 6,4%, залізної і марганцевої руди - на 5,1%. Відправлення зерна і продуктів перемолу знизилося на 2,0%, нафти і нафтопродуктів - на 0,4%

Вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсязі 6,2 млн. тонн, що на 8,1% менше, ніж за січень-серпень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-серпнем 2010 р. зменшилися на 11,4%, морського транспорту - на 3,1%.

Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 1,6% і становив 103,9 млн. тонн. Переробка вантажів у внутрішньому сполученні збільшилася на 26,1%, імпортних - на 12,5%, транзитних - на 10,3%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 6,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 8 місяців ц.р. перевезено 113,2 млн. тонн вантажів, що на 15,6% більше, ніж за відповідний період 2010 р., виконано вантажооборот в обсязі 24,9 млрд. т/км, зростання на 0,8%.

Магістральними трубопроводами у січні-серпні 2011 р. транспортовано 104,6 млн. т вантажів, що на 5,1% більше, ніж за 8 місяців 2010 р.

За даними Держстату, за 8 місяців 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 59,1 тис. тонн вантажів, що на 9,4% більше, ніж за січень-серпень 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 245,7 млн. т/км, що на 3,2% більше, ніж за січень-серпень 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень 2011 р. підприємства транспорту в Україні перевезли 396,1 млн. тонн вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.