У США літак впав на глядачів змагань: 12 осіб загинуло і понад 75 поранено

12 осіб загинуло і понад 75 поранено в результаті падіння літака в американському місті Ріно (штат Невада).

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, винищувач Р-51 «Мустанг» часів Другої світової війни упав під час національних змагань.

Ймовірно, пілот не справився з управлінням при виконанні однієї з фігур вищого пілотажу, і машина на повній швидкості впала за кількох метрів від головної трибуни.

За словами медиків, 25 із 75 поранених перебувають у критичному стані, ще 25 – у тяжкому.

Очевидці розповідають про багато закривавлених тіл на місці трагедії.