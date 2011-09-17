У Києві здійснив аварійну посадку літак до Пізи з 58 особами на борту

Вчора у столичному аеропорту «Київ» здійснив аварійну посадку літак АД8 авіакомпанії «Роза ветров», який виконував рейс за маршрутом «Київ – Піза».

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, інцидент стався близько 15.00.

За попередніми даними, при зльоті у літаку виникли проблеми з паливною системою, через що він змушений був повернутися в аеропорт, з якого вилетів.

Як зазначив співрозмовник агентства, під час аварійної посадки ніхто із 50 пасажирів та 8 членів екіпажу не постраждав.

Проводиться розслідування авіаінциденту.