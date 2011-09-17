На модернізацію автошляхів до Євро-2012 у бюджеті передбачено понад 3 млрд. грн.

На 2012 рік передбачено видатки в обсягу 3 млрд. 132 млн. 460 тис. грн., які планується спрямувати на фінансове забезпечення продовження модернізації автошляхів, визначених у Державній цільовій програмі Євро-2012.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету на 2012 рік, зареєстрованого у Верховній Раді.

Окрім того, проектом передбачено видатки на Євро-2012 у сумі 3 млрд. 289 млн. 900 тис. грн., які буде спрямовано на підготовку інфраструктурних об`єктів (аеропорти, митні переходи, пожежні депо тощо) та здійснення необхідних організаційних заходів для належного проведення чемпіонату.

За рахунок цих коштів буде забезпечено завершення підготовки і введення в експлуатацію 4 міжнародних аеропортів: "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Донецьк", 11 пунктів пропуску через державний кордон, 51 пожежного депо, 1 електропідстанції, 1 відкритого розподільчого пристрою, а також придбано 37 одиниць спеціалізованої аеродромної техніки, 2 155 одиниць спеціальних засобів прикордонного контролю, 403 автомобілі спецпризначення та 648 одиниць спеціалізованого обладнання для підрозділів МВС тощо.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу" передбачено видатки за загальним фондом у сумі 857 млн. 663,4 тис. грн.