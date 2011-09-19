ДТП у Києві: водій на пішохідному переході збив трьох людей

Міліція затримала водія, який сьогодні вранці у Києві збив трьох пішоходів і зник з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в столичній міліції, автомобіль, який скоїв наїзд на пішоходів, був виявлений в одному з дворів. Самого водія затримали в його квартирі. Наразі він дає пояснення, зазначили в міліції.

Що стосується постраждалих, то двоє з них отримали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, один – важкі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години водій червоного Chevrolet Lacetti на пішохідному переході збив трьох осіб і зник з місця пригоди. ДТП сталося на перехресті вулиць Фрунзе та Петропавлівської. Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані доставлений до лікарні.