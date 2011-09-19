Тенісист Медведєв заперечує, що був за кермом автомобіля, який збив на смерть людину

Відомий тенісист Андрій МЕДВЕДЄВ стверджує, що не був за кермом автомобіля, який збив на смерть людину, міліція говорить протилежне.

Про це пише газета «Сегодня».

Видання відзначає, що тенісист не визнає своєї провини в тому, що його джип «Тойота Ленд Крузер» на пішохідному переході в Глевасі (Київська область) на смерть збив 27-річного місцевого жителя Андрія Зінковського.

«Тенісистові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, щоправда, він своєї провини не визнає і натякає, що не він сидів за кермом. Тим часом, в міліції говорять, що саме А.МЕДВЕДЄВ був за кермом, а свідки запевняють: тенісист був дуже п`яний», – пише видання.

Очевидець аварії Микола ШКАРОВСЬКИЙ повідомив газеті, що йшов разом із загиблим А.Зінковським з автомийки, де вони працювали, в магазин через дорогу. «Андрій до цього випив пляшку пива, але був адекватний. Він чомусь побіг першим — машин не було. А тут на швидкості 120-130 км на годину вилітає «Тойота», збиває і їде далі, навіть не пригальмовуючи. Андрій відлетів вперед, по ньому проїхалися ще декілька автомобілів, через певний час хура переїхала, але він уже був мертвий», — сказав М.ШКАРОВСЬКИЙ. За його словами, всі очевидці трагедії вирішили, що винуватець ДТП втік, але ДАІшники, які потім прибули на місце події, виявили тенісиста в джипі за кілометрі від переходу, де було збито молодого чоловіка.

«Вони його привезли у своїй машині до нас. На вигляд він був п`яним. На запах не перевіряв, з виду був нетверезий», — наголосив М.ШКАРОВСЬКИЙ.

В обласній міліції теж не виключають, що А.МЕДВЕДЄВ був п`яний. «Експертиза ще не готова, але ми не виключаємо, що в крові може щось і виявитися», — сказав начальник ЦГЗ МВС в Київській області Микола ЖУКОВИЧ.

За його словами, за фактом ДТП із смертельними наслідками порушено кримінальну справу. Також у міліції впевнені, що керував машиною саме А.МЕДВЕДЄВ, і того є неспростовні докази.

Разом з тим, за інформацією видання, на допиті А.МЕДВЕДЄВ стверджував, що його водієві стало зле. Він викликав драйвера, щоб той відвіз його додому, тенісист заснув, потім відчув удар, коли прокинувся — побачив порожню машину, а драйвер втік. Тим часом, на місці А.МЕДВЕДЄВ зопалу описував іншу версію. Він говорив, що підібрав попутника, посадив його за кермо, той збив пішохода, зупинився і втік у ліс.

«Слідство встановило, що за кермом був А.МЕДВЕДЄВ. І він перебував у машині сам, а швидкість була вища за 60 км/год.», — затверджує М.ЖУКОВИЧ. Цілком можливо, що слідство дійшло цього за результатами відбитків пальців. Окрім слідів А.МЕДВЕДЄВА нічиїх відбитків на кермі не знайшли. До речі, машина зупинилася не з ініціативи тенісиста. Зараз існує дві версії: або потік радіатор, або при зіткненні спрацювали датчики і машина сама зупинилася. Все це встановить автотехнічна експертиза.

У розмові з газетою А.МЕДВЕДЄВ дав зрозуміти, що не він був за кермом. «Хай розберуться професіонали. Я був учасником ситуації, що спричинила такі наслідки. Якщо винних не знайдуть, частину відповідальності візьму на себе. Адже залишилася дитина. Я допоможу матеріально сім`ї», — сказав А.МЕДВЕДЄВ. На запитання, чи був тверезий він того вечора, тенісист відповів: «Хай покаже експертиза».

Як повідомлялося, 16 вересня під Києвом, у Глевасі, А.МЕДВЕДЄВ збив на смерть 27-річного А.Зінковського. У загиблого залишилися син-другокласник і дружина. Тенісистові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.