«Укрзалізниця» виконала 87% запланованих робіт із підготовки до зими

«Укрзалізниця» продовжує підготовку господарств до роботи в осінньо-зимовий період і станом на середину вересня виконано понад 87% запланованих робіт. Про це УНІАН повідомив прес-центр відомства.

Зокрема, вжито заходів із оздоровлення колійного господарства: порівняно з планом на залізницях України до зими вже готові 79,71% колій, модернізовано - 79,29%, капітально відремонтовано - 76,81%, середнім ремонтом відремонтовано - 92,91%, комплексно оздоровлено - 71,93% колій.

Крім того, підготовлено 77,12% снігоочищувальної та снігоприбиральної техніки. Проведено ремонт обладнання стрілочних переводів - 93,15% від плану. При цьому 89,98% стрілочних переводів обладнані пневмообдувкою для прибирання сухого снігу, 90,63% стрілочних переводів обладнані електрообігрівом.

Також триває підготовка до осінньо-зимового періоду виробничих будинків і споруд "Укрзалізниці", зокрема, проведений ремонт і утеплення дверей і вікон, ремонт покрівлі, ремонт і налагодження систем опалювання приміщень та інше.

Енергетичне господарство готове до зими на 90,94%: проведено ремонт котельних установок, ремонт і налагодження теплових мереж, паропроводів, електричних мереж, систем водопостачання та каналізації.