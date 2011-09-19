У Каневі відкрито вертолітний майданчик із пасажирським терміналом

У Каневі почав працювати вертолітний майданчик із пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину з під`їзною дорогою.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, урочисте відкриття вертолітного майданчика відбулося сьогодні за участю віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, голови Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА і голови Черкаської обласної ради Валерія ЧЕРНЯКА.

Як зазначають у міністерстві, об`єкт розташовано неподалік від Шевченківського національного заповідника, що дозволить йому приймати офіційні делегації з інших держав, туристичні групи для ознайомлення з визначними пам`ятками української національної та світової історико-культурної спадщини, історією Тарасової (Чернечої) гори тощо. Крім того, відкриття вертолітного майданчика покращить розвиток транспортної інфраструктури Черкаської області й України загалом.

До складу вертолітного майданчика входять, зокрема, посадочний майданчик, одноповерховий пасажирський термінал, контрольно-пропускний пункт, місця для зупинки автотранспорту тощо.

Пасажирський термінал - це два різновисокі прямокутні об`єкти, які перетинають один одного. В першому зосереджені всі функціональні зони: зал очікування, конференц-зал на 30 місць, кімнати відпочинку, охорони, перекладачів, обслуговуючого персоналу, побутові приміщення. Другий - «прохідний» об`єкт - сполучає в`їзд на територію об`єкту з посадочним майданчиком.

Довідка УНІАН. Будівництво об`єкту почалося на початку березня 2011 року. Площа ділянки під будівництво становить 8,5 га.

ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ) було обрано за процедурою закупівлі в одного учасника для будівництва вертолітного майданчика з пасажирським терміналом і під`їзною дорогою в с. Пекарі Канівського району Черкаської області.

"Завод Майстер-Профі Україна" є одним із трьох генпідрядників, задіяних у реконструкції НСК «Олімпійський».