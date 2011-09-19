Підготовка Львова до Євро-2012 відбувається за графіком - Цимбалюк

Підготовка Львова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбувається згідно з графіками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК під час виїзної робочої наради з питань підготовки до Євро-2012.

М.ЦИМБАЛЮК ознайомився з ходом будівництва нового пасажирського аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів», реконструкції злітно-посадкової смуги, а також із ходом будівництва стадіону.

«Сьогодні ми провели чергову робочу нараду, під час якої обговорили усі робочі питання, котрі стосуються темпів будівництва аеровокзалу, злітно-посадкової смуги та основного об’єкту – нового стадіону. Усі роботи проводяться згідно із графіками й вчасно будуть завершені, а об’єкти вчасно будуть зданими в експлуатацію», - повідомив М.ЦИМБАЛЮК.

Голова облдержадміністрації також повідомив, що на стадіон уже підведено газопостачання, а також здійснюються інші необхідні роботи.

М.ЦИМБАЛЮК наголосив, що держава вчасно забезпечує необхідне фінансування, а для завершення будівельних робіт потрібна консолідація зусиль усіх структур та органів влади. Також до цього процесу уже підключені й правоохоронні органи, оскільки розпочато процес підготовки до здачі об’єктів в експлуатацію.

Львівський губернатор зазначив, що основне завдання, яке сьогодні стоїть перед генеральним підрядником та субпідрядниками, – це благоустрій території навколо стадіону, будівництво зменшеного кільця транспортної розв’язки тощо. «Благоустрій потрібно облаштувати належний, щоб, як влучно було сказано сьогодні під час наради, не було смітника навколо стадіону, а тому є робота для всіх», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Голова облдержадміністрації наголосив, що стадіон у Львові будується високими темпами. Також він додав, що перший матч на львівській арені, запланований на 15 листопада, продемонструє, які місця на стадіоні, можливо, потрібно буде доробити.

М.ЦИМБАЛЮК також наголосив, що аеровокзал та злітно-посадкова смуга аеропорту «Львів» також вчасно будуть здані в експлуатацію – до 25 грудня 2011 року.