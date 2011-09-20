«Укрзалізниця» зберігає обмеження щодо навантаження в напрямку РФ

«Укрзалізниця» змушена зберегти обмеження навантаження вантажів у напрямі Росії через постійні затримки повернення українських вагонів.

Як повідомляє прес-служба відомства, на сьогодні середній термін обернення російського чи білоруського вагону в Україні становить 7-8 діб, при цьому українські вагони, в середньому, залишаються за кордоном 20-30 діб, а іноді й по кілька місяців.

«Є запитання до «Укрзалізниці», чому ми обмежуємо навантаження за межі України, чому не забезпечуємо повною мірою наші підприємства, що працюють на експорт? Але ми насамперед забезпечуємо навантаження там, де можемо контролювати наш пересувний склад, крім того, в Україні ведуться масштабні будівельні роботи у зв`язку з підготовкою до Євро-2012, є свій експорт на порти, на західні прикордонні переходи. Парк вагонів, які виходять за межі України, нами не регулюється. Він стає загальним і наші колеги з країн СНД використовують його, поки він залишається в робочому стані», - повідомив в інтерв`ю журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.

Згідно з повідомленням, українські залізничники провели кілька нарад з білоруськими колегами і домовилися, що вони повертатимуть пересувний склад вчасно, тому частково навантаження на Білорусію поновилося. З Російською Федерацією питання є складнішим, зазначають у відомстві. «Російські операторські компанії не хочуть надавати свої приватизовані вагони під попутні вантажі і забирати їх у Росію, а в нас немає можливості задовольнити всіх», - зазначив П.Науменко.

Як повідомляв УНІАН, навесні ц.р. «Укрзалізниця» ввела обмеження вантаження щебеня в напіввагони призначенням за межі України, а також оголосила термінове повернення напіввагонів, що знаходилися поза межами країни. Тоді відомство вело переговори з Першою вантажною компанією і Другою вантажною компанією (РФ) з тим, аби вони надавали свої вагони під вантажі, які часто поверталися з України порожніми.

Тоді в «Укрзалізниці» зазначали, що поки зростатимуть перевезення всередині України, відправлення дефіцитного рухомого складу за межі України обмежуватимуть для задоволення всіх заявок вітчизняних вантажовідправників.