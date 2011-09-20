Перехід між станціями метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» відремонтують навесні

Перехід між станціями метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» у Києві відремонтують навесні.

Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час прямого ефіру на ТРК «Київ», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Безумовно, нам хочеться належним чином підготуватися до прийняття гостей. Особливо це стосується центру міста, адже Хрещатик – місце фан-зони, у якій розмістяться 80-100 тисяч людей. На будинках будуть встановлені екрани, на яких транслюватимуть матчі Євро 2012», – зазначив О.ПОПОВ.

Також він додав, що роботи з благоустрою центральної частини міста ведуться вже зараз.