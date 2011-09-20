У ВР створено міжфракційне об’єднання «За безпеку дорожнього руху»

У Верховній Раді України створено міжфракційне об’єднання «За безпеку дорожнього руху».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що до цього об’єднання увійшли 12 народних депутатів, а керівником його обрано Віктора ШВЕЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»).