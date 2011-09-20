У жовтні відкриється регулярний авіарейс «Вінниця-Краків-Варшава»

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна рада, Вінницька міська рада і польська авіакомпанія EUROLOT сьогодні підписали меморандум про відкриття регулярного авіарейсу «Вінниця-Краків-Варшава».

Як передає кореспондент УНІАН, Меморандумом передбачено, що перший виліт авіарейсу «Вінниця-Краків-Варшава» відбудеться 22 жовтня 2011 року.

Також передбачено, що EUROLOT здійснюватиме чартерні авіаперевезення між Вінницею, Краковом і Варшавою двічі на тиждень.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН вважає, що відкриття авіарейсу "Вінниця-Краків-Варшава" є одним з найоптимальніших напрямів, який сформує регулярний пасажиропотік і дозволить жителям Вінницької області потрапити до 42 країн світу. «Очікувана вартість квитків на авіарейс «Вінниця-Краків-Варшава» не перевищуватиме вартості залізничного квитка між Вінницею і Краковом, водночас це авіасполучення дозволить заощадити час, що дасть свій позитивний ефект», - сказав мер Вінниці.

За інформацією Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, більш як тисяча українських громадян щотижня одержує у Вінниці візи для поїздок до Польщі, що становить значний потенційний ринок авіаперевезень.

Голова правління компанії EUROLOT Маріуш ДАБРОВСЬКИЙ упевнений, що також багато поляків виявлять бажання відвідати Вінниччину. «Хоча моє перебування у Вінниці було коротким, можу сказати, що у Вінниці є що подивитися і я, швидше за все, сам скористаюся першим авіарейсом для того, щоб знову побувати у Вінниці», - сказав М.ДАБРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, із Вінницького аеропорту в червні 2011 року відкрито чартерні авіарейси «Вінниця - Чорногорія» (аеропорт Тіват).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія EUROLOT є дочірнім підприємством державної компанії LOT Polish Airlines (Польща) і займається пасажирськими авіаперевезеннями середньої та короткої дальності в Європі. EUROLOT володіє флотом із 17 літаків: 14 літаків марки ATR42 і ATR72 (місткістю від 40 до 75 пасажирів), а також 3 літаки Embraer 175 (до 90 пасажирів).