У ДТП в Анталії постраждав 21 український турист - МЗС

В дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в м. Анталія (Туреччина) постраждав 21 український турист.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За інформацією Почесного консульства України в Наталії, 20 вересня в м. Анталія сталося ДТП, в результаті якої перекинувся туристичний автобус компанії «Тез Тур», який перевозив українських туристів.

«В результаті інциденту 21 громадян України постраждав. За даними, які поки що перевіряються, один з постраждалих помер», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, посольство України в Туреччині у взаємодії з Почесним консульством України в Анталії та компанією-оператором вживають заходи щодо забезпечення постраждалих необхідним лікуванням та допомогою.