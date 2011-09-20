ВР планує внести зміни до законів про накладення арешту на морські судна

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна», внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 358 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Господарського процесуального кодексу України. Ними передбачено, що справи у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.

Також передбачено внести зміни до Цивільно-процесуального кодексу України, якими передбачити, що позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі та з інших морських вимог можуть пред`являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

Крім того, передбачається, що позови у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.

Цей закон, у разі його ухвалення, вступить в силу з дати набуття чинності для України Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна.