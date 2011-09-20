Проблем і збоїв через скасування переходу на зимовий час не буде - «Укрзалізниця»

Проблем і збоїв в русі поїздів через скасування переходу на зимовий час не буде, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця».

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», в останню неділю жовтня пасажирські й приміські поїзди відправлятимуться й курсуватимуть за діючим графіком руху зі збереженням усіх зупинок і без відхилень від графіка руху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.