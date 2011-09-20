ДАІ надала пояснення щодо спрощеної процедури обміну посвідчення водія

Сьогодні для заміни водійського посвідчення до підрозділів РЕВ необхідно подати паспорт, картку водія та медичну довідку. Сам обмін водійського посвідчення триватиме 15-30 хвилин.

Про це говориться в повідомленні прес-службі Управління ДАІ МВС щодо набрання з вересня поточного року чинності Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» № 922 від 31 серпня 2011 року, якою передбачено спрощення порядку обміну посвідчень водія.

Згідно з нормативно-правовим актом обмін посвідчення водія здійснюється без складання іспитів і незалежно від строку, протягом якого особа не керувала транспортним засобом. До прийняття постанови особи, які упродовж останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, могли обміняти посвідчень водія лише після складення теоретичного і практичного іспитів.

Як зазначають в ДАІ, прийняття цього документа дало змогу не лише спростити порядок обміну посвідчень водія, а й поліпшити процес обслуговування громадян.