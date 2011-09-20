На українсько-польському кордоні проходить тренінг прикордонних та митних служб до Євро-2012

Сьогодні в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» (на польській частині) розпочався тренінг польських та українських прикордонних та митних служб. Він відбувається в межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Тренінг відбувається у формі практичних навчань з метою оцінки впровадження контролю в одному місці (на території Республіки Польщі) для обміну досвідом, що має на меті підвищення рівня виконання службових обов`язків та ознайомлення з технічними та іншими засобами, які обидві сторони будуть використовувати під час контролю.

Реалізація практичних навчань дасть змогу розробити відповідну систему оптимізації технології контролю (максимально скоротити час, спростити формальності), оцінити можливості інфраструктури і технології контролю, а також визначити сильні та слабкі сторони роботи. Досвід, здобутий внаслідок навчань, дасть змогу забезпечити відповідні умови для здійснення належного контролю під час чемпіонату.

Тренінг проводиться упродовж доби на базі існуючої інфраструктури пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на всіх смугах легкового руху в обох напрямах (в`їзд/виїзд) у безперервний спосіб. Згодом такі тренінги відбудуться і в інших пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону.