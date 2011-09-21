КМДА запевняє - підвищення тарифів на проїзд з початку 2012 року не буде

Київська міська державна адміністрації не планує підвищення тарифів на проїзд в міському громадському транспорті з початком нового бюджетного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ, коментуючи обговорення на розширеній колегії КМДА питання щодо збитковості комунальних транспортних підприємств, що в чому числі пов’язано із діючими тарифами на перевезення пасажирів.

“Ми не плануємо підвищення. Йшлося про те, що є певна собівартість проїзду, наприклад в метрополітену – 2 грн. 40 коп. сьогодні, але тариф у нас інший. Йдеться про те, що на рівні міста треба затвердити цю собівартість і ці 40 коп., які ми не доплачуємо, коли продаємо квиток, з бюджету давати підприємству. Тоді воно не буде збитковим, в нього буде баланс ресурсу. Зараз такого не відбувається”, - запевнив О.ПОПОВ.

За його словами, зараз стоїть завдання визначити джерело компенсації цієї різниці між собівартістю проїзду та тарифом. Щодо конкретної суми компенсації підприємствам, О.ПОПОВ, сказав, що поки рано говорити, бо треба рахувати.

Як інформувалось на засіданні колегії КМДА, збитки КП “Київський метрополітен” за період першого півріччя цього року становлять 123 млн. грн., КП “Київпастранс” – близько 80 млн. грн.

“Київпастранс” наприклад, ми, приймаючи бюджет не визначили джерело фінансування тих же пільгових категорій проїзду, а там значно більша сума, ніж виділив уряд, тому ми кожний місяць змушені чи самі, чи разом з урядом вишукувати можливості, як додати додаткові ресурси. І постійно маємо проблему на грані фолу по виплаті заробітної плати. Такого для нормальної стабільної роботи не повинно бути”, - підкреслив керівник КМДА.