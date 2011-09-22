У Закарпатті перекинувся автобус: 8 осіб травмовано
12:00, 22 вересня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Закарпатті перекинувся автобус: 8 осіб травмовано.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.
За інформацією рятувальників, аварія сталася сьогодні вранці близько 06.22 неподалік села Сімерки Перечинського району Закарпаття.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинувся службовий мікроавтобус «Газель», у якому на момент аварії перебували 11 осіб.
За даними МНС, усі пасажири автобуса - обслуговуючий персонал одного із супермаркетів обласного центру Закарпаття м. Ужгорода.
У результаті аварії, за даними УМНС, восьмеро осіб були доставлені до лікарні, з них четверо - у тяжкому стані.
Обставини та деталі ДТП з’ясовуються.
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