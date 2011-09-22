У Закарпатті перекинувся автобус: 8 осіб травмовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.

За інформацією рятувальників, аварія сталася сьогодні вранці близько 06.22 неподалік села Сімерки Перечинського району Закарпаття.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинувся службовий мікроавтобус «Газель», у якому на момент аварії перебували 11 осіб.

За даними МНС, усі пасажири автобуса - обслуговуючий персонал одного із супермаркетів обласного центру Закарпаття м. Ужгорода.

У результаті аварії, за даними УМНС, восьмеро осіб були доставлені до лікарні, з них четверо - у тяжкому стані.

Обставини та деталі ДТП з’ясовуються.