КМДА затвердила проект дачної забудови для відселення жителів Русанівських садів

Київська міська державна адміністрація затвердила ескізний проект «Подільський мостовий перехід через річку Дніпро в Києві. Дачна забудова з метою перенесення Русанівських і Воскресенських садів по вулиці Радистів у Деснянському районі» вартістю 82,6 млн. грн.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1285 від 21 липня 2011 року, опублікованому в газеті «Хрещатик» (від 22 вересня 2011 року).

Згідно з документом, площа земельної ділянки становитиме 14,894 га, з яких площа під дачні земельні ділянки – 10,1 га. Проектом планується будівництво під`їзної автодороги від Броварського проспекту і проїзду з тротуарами на площі 20 679 га, а також під`їзної автодороги від вулиці Радистів на площі 5850 га.

Загальна кошторисна вартість будівництва на 14 червня 2011 року оцінюється в 82 млн. 860,4716 тис. грн., з яких будівельно-монтажні роботи становитимуть 56 млн. 495,37 тис. грн., устаткування – 230, 457 тис. грн., інші витрати - 26 млн. 134,6446 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у зв`язку з продовженням будівництва Подільського мостового переходу буде почато відселення жителів Русанівських садів.

Київрада проголосувала за знесення Русанівських садів, аби збудувати Подільсько-Воскресенський міст і дати дорогу метро на масив Троєщина. Загалом, відповідно до проекту, потрібно знести 265 садиб.