«Укрзалізниця» запустить систему Е-квиток в англійському варіанті наприкінці року

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» планує запустити систему продажу електронних квитків Е-квиток (e-kvytok) в англійському варіанті наприкінці року — січні 2012 р.

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив на прес-конференції заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«До Євро-2012 ми плануємо, що продаж квитків буде не просто через каси чи Інтернет, а й через кіоски-автомати. І ми плануємо, що система Е-квиток запрацює і в англійському варіанті. Плануємо десь наприкінці року - початку січня. Тобто, це допоможе жителям інших країн, які приїдуть до нас до України... Буде так, що пасажир, маючи роздруківку квитка, зайшов у поїзд і поїхав», - сказав він.

За його словами, при цьому для проведення контролю пасажирів з електронними квитками буде введено спеціальну технологію. «Наприклад, у нових поїздах «Хюндай» загалом буде три людини, яких ми раніше називали провідниками, зараз ми хочемо їх називати стюард. Чи зможе він забезпечити перевірку всіх квитків? Ні, тому будуть спеціальні якісь технологічні рішення, які дозволять, аби менше стикалася людина, яка сіла в потяг, з якимись перевіряючими чи автоматами, механізмами», - сказав Л.ЛОБОЙКО.

Нагадаємо, 1-й етап програми з бронювання місць через Інтернет (Е-квиток) з подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» ввела 22 грудня 2008 р. 2-й етап програми з оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, було введено 30 березня 2009 р.

3-й етап впровадження електронного квитка - з жовтня 2010 року. Залізничники здійснюють випробування електронного квитка в поїзді 166/165 Київ-Дніпропетровськ у реальних умовах.