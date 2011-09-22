«Укравтодор» планує в жовтні завершити всі роботи на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин

Ремонтно-будівельні роботи на всій протяжності дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, яка задіяна в проведенні чемпіонату з футболу Євро-2012 і є найкоротшим напрямом транспортного сполучення між Києвом і Варшавою, планується завершити в жовтні цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укравтодору».

Згідно з повідомленням, сьогодні «Укравтодор» завершив ремонт ділянки у Волинській області.

З метою забезпечення своєчасної підготовки дороги до Євро-2012 ремонтно-будівельні роботи на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин цього року ведуться одночасно в Київській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях. По всій довжині автодороги Київ-Ковель-Ягодин виконується ремонт штучних споруд і проїжджої частини дороги з доведенням її ширини з 7 до 9 метрів.

Дорога побудована в 70-х роках минулого сторіччя і багато років не ремонтувалася. Як зазначається в повідомленні, геометричні параметри і експлуатаційний стан дороги на переважній протяжності не відповідають сучасним вимогам. Це змусило перевізників використати замість неї дорогу Київ - Чоп, що призвело до перевантаження цієї дороги.

До виконання робіт на дорозі Київ-Ковель-Ягодин задіяні вітчизняні будівельні організації: ПівденьЗахіддорбуд, БУ-813, Луцькавтодор, Уманьавтодор, Автомагістраль, «Шляхи Полісся» і Волинський, Житомирський і Рівненський облавтодори.

Нагадаємо, реконструкція шосе здійснюється в рамках програми "Розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування і доріг, що задіяні в підготовці та проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу".