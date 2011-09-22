УЗ визначила попередню кількість поїздів для перевезення вболівальників на Євро-2012

Попередньо «Укрзалізниця» визначила кількість поїздів для перевезення вболівальників під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в міжнародному і внутрішньому сполученнях.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«Напрями пасажиропотоків і приблизна кількість гостей чемпіонату - дізнаємося після жеребкування в грудні 2011 року», - сказав він.

Попередньо передбачено наступне курсування поїздів з країнами Європи: Польща - 3 пари поїздів; Німеччина - 1 пара; Чехія і Словаччина - по 2 безпересадочних вагони; Австрія і Сербія - по 1 безпересадочному вагону; Угорщина - 6 поїздів і 5 безпересадочних вагонів; Румунія, Болгарія - по 1 поїзду.

З країнами СНД і Балтії: Російська Федерація - 109 поїздів; Білорусь - 20 поїздів; Молдова - 6 поїздів, Казахстан і Азербайджан - по 2 поїзди; Литва і Узбекистан - по 1 поїзду.

Як відзначив Л.ЛОБОЙКО, перевезення нічними поїздами забезпечуватимуться цілорічними графіковими поїздами і додатковими разовими поїздами. Так, планується перевезти цілорічними і додатковими поїздами на напрямах:

Київ - Харків – більш як 9 тис. пасажирів; Київ - Донецьк - близько 7 тис. пасажирів; Київ - Львів - понад 8,7 тис. пасажирів; Харків - Донецьк - близько 5,4 тис. пасажирів; Харків - Львів - близько 10 тис. пасажирів; Донецьк - Львів - близько 7,3 тис. пасажирів.

Перевезення денними поїздами планується забезпечувати на національному швидкісному коридорі Львів - Київ - Полтава - Красноград - Лозова - Донецьк: Київ - Харків - 3 пари швидкісних міжрегіональних поїздів - близько 2,8 тис. пасажирів; Київ - Донецьк - 2 пари швидкісних міжрегіональних поїздів – більш як 1,2 тис. пасажирів; Київ - Львів - 3 пари швидкісних міжрегіональних поїздів - близько 2,8 тис. пасажирів; Харків - Донецьк - 2 пари поїздів з місцями для сидіння - близько 1,4 тис. пасажирів.

«Заплановано проведення навчання з професійного спілкуванню на іноземних мовах для 4696 працівників, із них велика частина – більш як 70% - вже пройшли навчання. Для забезпечення навчального процесу придбано 4 тис. 239 екземплярів словників і підручників», - повідомив Л.ЛОБОЙКО.

Також «Укрзалізниця» займатиметься медичним забезпеченням учасників і гостей Євро-2012 на залізничних вокзалах приймаючих міст і на залізничних пунктах пропуску через кордон, де передбачено сформувати додаткові медичні бригади, оснастити медпункти сучасним устаткуванням, всіма необхідними ліками і засобами для надання невідкладної допомоги. На початку 2012 року будуть проведені спеціальні тренінги, навчання і відпрацювання певних ситуацій з метою надання екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.