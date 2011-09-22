УЗ назве переможців конкурсу на назву електропоїздів Hyundai

«Укрзалізниця» найближчими днями назве переможців конкурсу на кращу назву швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem», а також назву підприємства, що здійснюватиме швидкісні перевезення, і його логотип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його словами, досі це не було зроблено через те, що на конкурс надійшло надзвичайно багато пропозицій - більше, ніж очікувалося.

«До нас звернулася велика кількість учасників, якщо дивитися за віком, то від 6 і до 90 років практично учасники. І коли вони надіслали свої пропозиції, просто ми не думали, що їх буде так багато. Я думаю, найближчими днями, якщо не години, ця робота закінчиться. Це тисячі пропозицій і, природно, буде окремо повідомлено про переможців», - сказав він.

За словами Л.ЛОБОЙКА, серед пропозицій «є дуже цікаві назви».

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» обіцяла назвати переможців наприкінці серпня.

Нагадаємо, конкурс тривав упродовж місяця, з 23 червня 2011 року. Краща пропозиція, надана учасниками конкурсу, буде визначена в трьох номінаціях шляхом таємного голосування.

Переможців чекає винагорода у розмірі 10 тис. грн. і запрошення на презентацію відкриття швидкісного руху міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem», які курсуватимуть на маршрутах Київ - Харків, Київ - Донецьк і Київ - Львів.