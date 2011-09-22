Обсяг переробки транзитних вантажів у морських портах України зріс на 27%

За січень-серпень 2011 року у вісімнадцяти морських портах України загальний обсяг переробки транзитних вантажів становив 26 млн. 973 тис. 300 тонн - це на 27,1% більше, ніж минулого року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, порівняно з минулим роком спостерігається зростання і обсягу переробки імпортних вантажів - на 8,7% - до 7 млн. 280 тис. 200 тонн. Каботаж зріс на 18,3% і становив 1 млн. 544 тис. 600 тонн.

В цілому в портах перероблено 74 млн. 129 тис. 100 тонн вантажів - на 4,4% більше аналогічного показника 2010 року.

Серед лідерів зі зростання обсягів переробки вантажів за результатами восьми місяців 2011 року: Ялтинський порт - оброблено на 69,6% більше вантажів, ніж у січні-серпні 2010 року; Євпаторійський порт - зростання на 48,8%; Порт «Южний» - зростання на 34,4%; Ренійський порт - зростання на 21,4%; Миколаївський порт - зростання на 15,8%; Бердянський порт - зростання на 13,4%.

Серед лідерів зі зростання рівня переробки транзитних вантажів: Керченський порт - оброблено на 130,5% більше вантажів, ніж у січні-серпні 2010 року; Порт «Южний» - на 83% більше; Євпаторійський порт - на 28,4% більше; Миколаївський порт - на 28% більше; Скадовський порт - на 22,7% більше; Бердянський порт - на 19,1% більше; Білгород-Дністровський порт - на 15,4% більше; Одеський порт - на 12,6% більше; Ренійський порт - на 8,8% більше.

Нагадаємо, за шість місяців 2011 року у вісімнадцяти морських портах України було перероблено 56 млн. 319 тис. 275 тонн вантажів, що на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Морські порти України в 2010 році переробили понад 107,6 млн. тонн вантажів, що на 2 млн. тонн менше, ніж 2009 року. Впродовж 2010 року було експортовано 61 млн. 681 тис. тонн вантажів, імпортовано – 10 млн. 521 тис. тонн. Загальний обсяг транзиту становив 33 млн. 92 тис. тонн, каботажу – 2 млн. 134 тис. тонн.

У 2009 році морські торгові порти України переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів (на 17% менше, ніж у 2008 році).