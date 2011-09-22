АМК вимагає подальшого зниження тарифів на внутрішні рейси від «АероСвіту» і «Дніпроавіа»

Антимонопольний комітет України на своєму засіданні зобов`язав ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» і ЗАТ« Авіакомпанія «АероСвіт» знизити тарифи на послуги з перевезення пасажирів на регулярних внутрішніх маршрутах до рівня, який би існував в умовах конкуренції на відповідному ринку. Про це повідомляє прес-служба АМК.

Як відзначають в АМК, в період льотної навігації IATA «Зима 2010-2011», компанія «Дніпроавіа» була єдиним авіаперевізником за маршрутами Київ - Дніпропетровськ - Київ, Київ - Івано-Франківськ - Київ, Київ - Луганськ - Київ, Київ - Львів - Київ, Київ - Одеса - Київ, Київ - Севастополь - Київ, Київ - Ужгород - Київ, Київ - Харків - Київ та Київ - Чернівці - Київ. Як встановив Комітет, ціни на авіаквитки зазначених маршрутів в 1,3-1,7 разу вищі, ніж тарифи на авіаперевезення пасажирів за маршрутом Київ-Сімферополь-Київ, на якому в зазначений період працювало чотири авіакомпанії, тобто на якому існувала конкуренція.

У свою чергу, виявлено, що вартість перевезень «АероСвіту» за маршрутом Київ - Донецьк - Київ перевищує тарифи авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на авіаперевезення за аналогічним маршрутом. Зокрема, максимальні тарифи в «економ-класі» вищі в 1,7 разу, мінімальні тарифи в «бізнес-класі» - в 1,8 разу.

Як наголошують у повідомленні, такі дії «Дніпроавіа» і «АероСвіту» містять ознаки порушення конкурентного законодавства.

У комітеті також повідомляють, що присутній на засіданні комітету уповноважений представник ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» повідомив про зниження тарифів на окремі рейси і готовність подальшого зниження цін на авіаквитки, особливо, за умови запланованого зниження тарифів на аеропортові послуги.

Нагадаємо, авіакомпанії «АероСвіт» і «Дніпроавіа» є учасниками альянсу «Українська авіаційна група».