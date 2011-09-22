В Одесі залізничники СНД, Литви і Латвії обговорюють проблеми пасажирських перевезень

Узгодженню найбільш актуальних питань пасажирських перевезень на залізниці присвячене 8-ме засідання Комісії з пасажирського господарства Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД, а також представників залізничних адміністрацій Литви і Латвії, що відбувається на базі Одеської залізниці.

З ініціативи Головного пасажирського управління Укрзалізниці учасники засідання передусім узгодили пропозиції щодо порядку попереднього продажу проїзних документів, відповідно до норм резервування місць та оформлення проїзних документів у вагонах міжнародного сполучення через автоматизовані системи управління пасажирськими перевезеннями.

Члени Комісії також висловили пропозиції та зауваження щодо Інструкції для провідника пасажирського вагона міждержавного сполучення, а також оновленої Інструкції зі зварювання й наплавлення вузлів та деталей під час ремонту пасажирських вагонів.

Російські залізничники поділилися досвідом передачі в оренду вагонів-ресторанів.

Нагадаємо, що працівники Укрзалізниці готують вагони-ресторани в оренду на конкурсних умовах, зокрема, Управління Одеської залізниці планує здати в оренду приватним структурам 7 вагонів-ресторанів пасажирських потягів.