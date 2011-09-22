Азаров: у кожному обласному центрі має діяти аеропорт

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що в кожному обласному центрі має діяти аеропорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки до Волинської області.

«За 20 років ми вперше вводимо в експлуатацію чотири нові аеропорти і чотири злітно-посадкові смуги. Я вважаю, що за один рік це багато. Проте, наше завдання таке: у кожному обласному центрі має бути діючий аеропорт, який би з’єднував не тільки обласні центри зі столицею, а й щоб існували міжобласні рейси, а також міжнародні перевезення, там, де це рентабельно, перш за все», - наголосив М.АЗАРОВ.

«Не розкидатимуся обіцянками, але ми маємо такі плани і будемо послідовно їх реалізовувати. Це абсолютно однозначно», - заявив прем`єр.