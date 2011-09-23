У Києві на перетині бул. Дружби народів та Наддніпрянського шосе змінено рух транспорту

У Києві у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе з 23 вересня 2011 року рух тролейбусів маршруту № 43 буде тимчасово закрито.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

На цей період організовано роботу тролейбусного маршруту №43к («Кібцентр – станція метро «Либідська») та автобусного маршруту №43тр («Ленінградська пл. – станція метро «Либідська»), з правом проїзду протягом вересня з місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі.

Крім того, з 23 вересня 2011 року автобуси маршруту №54 будуть курсувати за трасою: Станція метро «Видубичі» – вул. Будіндустрії – вул. Інженерна – вул. Промислова – вул. Камишинська – с. Комсомольське.