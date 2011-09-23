Суд визнав нардепа Шкіля винним у ДТП, яке сталося у травні в Києві - ЗМІ

11:03, 23 вересня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Голосіївський суд Києва визнав народного депутата Андрія ШКІЛЯ винним у ДТП, яке сталося 6 травня в Києві.

Про це пише газета «Сегодня» № 211 від 23 вересня.

Газета нагадує, що у тій аварії постраждав лише А.ШКІЛЬ. За рішенням суду депутат винний у порушенні ПДР і у тому, що перебував за кермом у нетверезому стані (у його крові знайшли 1,4 промілле - як від 150 г горілки).

«Подаватимемо апеляцію. Забір аналізів у Андрія Васильовича був виконано з порушеннями. У нього не взяли на дослідження сечу для об`єктивного обстеження. Не виключено, що він виїжджав на зустрічну смугу, побачивши на дорозі тварину», - розповів газеті адвокат депутата Євген НІКОЛАЄНКО.

Проте, як пише «Сегодня», незважаючи на рішення суду, А.ШКІЛЮ нічого не буде. Термін притягнення до адмінвідповідальності пройшов, тому його навіть не оштрафують.

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