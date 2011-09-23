Літак із туристами до Шарм Ель Шейха вилетів із «Борисполя» з 7-годинною затримкою

Літак із туристами, які слідували до Шарм Ель Шейха, вилетів із «Борисполя» сьогодні о 10.27.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Уточнимо, рейс повинен був вилетіти сьогодні о 3.30. За даними пасажирів рейсу, спочатку їх протримали в аеропорту, потім орієнтовно понад 4 години тримали в літаку.

«До пасажирів спочатку вийшов представник авіакомпанії й сказав, що літак несправний, і рейс скасовується. Потім їх відправили до літака», - зазначив родич одного з пасажирів із маленькою дитиною. За його даними, незважаючи на присутність дітей на борту, пасажирам не запропонували навіть води. Водночас, пасажирам повідомили, що спочатку вони полетять до Даламана (Туреччина) для дозаправки.

Як прокоментували УНІАН ситуацію в авіакомпанії «Ютейр-Україна», авіакомпанія лише обслуговує рейс і надає своїх пілотів для туроператора Anex Tour, який є власником літака і який має договір на обслуговування з «Борисполем».

В авіакомпанії уточнили, що рейс було затримано через відсутність авіапального, при цьому причину не уточнили, посилаючись на те, що питання з пальним вирішує Anex Tour. Потім літак не злітав в очікуванні повітряного коридору для здійснення польоту. За даними авіакомпанії, Anex Tour ухвалив рішення направити літак спочатку в аеропорт «Даламан» (Туреччина) для дозаправки, оскільки судно було заправлене менше, ніж необхідно для польоту до Шарм Ель Шейха.

За даними авіакомпанії, літак повністю завантажено, 2 пасажирів відмовилися від польоту, вилетіло 166 пасажирів.

Коментарів від Anex Tour УНІАН на даний час отримати не вдалося.