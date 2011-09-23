«АероСвіт» з кінця вересня не використовуватиме літаки Ан-148 на своїх рейсах

«АероСвіт» з кінця вересня не використовуватиме на своїх рейсах літаки ДП «Антонов» Ан-148.

Про це в коментарі УНІАН повідомив помічник генерального директора "АероСвіту" зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

За його словами, це пов`язано з тим, що наприкінці вересня закінчується термін договору з ДП «Антонов» на експлуатацію двох Ан-148. «Останні місяці неодноразово договір продовжувався, крайній термін його дії — кінець вересня. Ми ухвалили рішення не продовжувати вчергове договір», - сказав він.

Як відзначив С.КУЦИЙ, рішення щодо припинення експлуатації Ан-148 було плановим. «Виходячи з мережі авіакомпанії, його місткість не зовсім підходить», - відзначив С.КУЦИЙ. При цьому один літак Ан-148 було відкликано у авіакомпанії ще наприкінці серпня для обслуговування, другим літаком вона поки оперує.

За даними УНІАН, Ан-148, що раніше експлуатувався під позивними «АероСвіту», тепер використовує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Нагадаємо, Авіакомпанія "АероСвіт", учасник Стратегічного альянсу "Українська авіаційна група", і Держпідприємство "Антонов" розпочали спільну експлуатацію Ан-148 на повітряних лініях в межах України влітку 2009 р. У грудні 2009 р. "АероСвіт" почав використовувати Ан-148 на міжнародних напрямах.

28 квітня 2010 р. на аеродромі ДП "АНТОНОВ" відбулася урочиста церемонія передачі авіакомпанії "АероСвіт" у комерційну експлуатацію другого літака Ан-148. 1 жовтня 2010 р. договори з ДП "АНТОНОВ" про спільну експлуатацію Ан-148 уклали також дві інші компанії – учасниці Альянсу "Українська авіаційна група" – "Дніпроавіа" і "Донбасаеро" (на додаток до аналогічного договору між підприємством і авіакомпанією "АероСвіт").

Обидва повітряні судна використовувалися як на внутрішніх, так і на міжнародних напрямах авіакомпаній Альянсу, зокрема, на рейсах з Києва до Санкт-Петербурга, Стокгольма, Копенгагена, Варшави, Тбілісі, Актау, Софії. З Одеси – до Мілану, Москви (Внуково), Тбілісі, Санкт-Петербурга. З Донецька – до Санкт-Петербурга.

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака був АНТК ім. Антонова.

ЗАТ "АероСвіт" створене у 1994 році. На сьогодні "АероСвіт" експлуатує 23 літаки виробництва компанії Boeing – 7 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього "АероСвіт" використовує літаки перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.