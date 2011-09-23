Залізниці конкретизували правила перевезення домашніх тварин

Пасажири, які подорожують залізницею зі своїми кімнатними тваринами та птахами, мають врахувати зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, які набрали чинності в серпні (затверджені наказом Міністерства інфраструктури України).

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», в цьому документі більш конкретизовано правила перевезення кімнатних тварин і птахів, залежно від їх розміру, а також вперше окремо визначено умови перевезення свійської птиці.

Зокрема, у пасажирських поїздах перевезення великих собак (вище 45 см, не більше одного), у тому числі собак-супровідників сліпих, у купе пасажирського чи швидкого поїзда дозволяється лише за умови викупу власником собаки всіх місць у купе та пред`явлення оформленого належним чином ветеринарного документа.

Перевезення великих собак у вагонах інших категорій поїздів (швидкісних, високошвидкісних, електро-, дизель-поїздів підвищеного комфорту тощо) дозволяється на таких самих умовах, якщо у вагоні є відокремлені місця для сидіння.

У пасажирських поїздах дрібні кімнатні тварини та кімнатні декоративні птахи перевозяться у всіх типах вагонів з оплатою за перевезення незалежно від наявності ручної поклажі і повинні бути поміщені в ящики, корзини, клітки (не більше одного місця ручної поклажі), а також вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі. Для дрібних кімнатних тварин пасажиру обов’язково потрібно мати належним чином оформлений ветеринарний документ.

Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) подорожувати у купе не може, їй відведені місця як для ручної поклажі (не більше одного місця) лише в загальних вагонах місцевих поїздів та електро-, дизель-поїздах підвищеного комфорту. Свійська птиця допускається до перевезень в ящиках, корзинах, клітках, які не повинні перевищувати розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Крім того, в приміських поїздах великі собаки (не більше одного) можна перевозити у намордниках на ланцюжках або ремінних прив’язках під наглядом супровідника у тамбурі вагонів. Кімнатні тварини (не більше двох особин), свійська птиця (не більше двох місць ручної поклажі) допускаються до перевезення в ящиках, корзинах, клітках, які не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Великі і малі собаки (крім однієї особини), кімнатні тварини, кімнатні декоративні птахи та свійська птиця (крім одного ящика, корзини чи клітки) перевозяться за додатково придбаним квитком, що становить половину вартості проїзду дорослого пасажира.

Оплата за перевезення великих собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів в пасажирських вагонах, а також у багажних вагонах прямих поїздів, а також свійської птиці у загальних вагонах місцевих поїздів та електро-, дизель-поїздів підвищеного комфорту сплачується за особину чи місце як за 20 кг багажу незалежно від наявності ручної поклажі.