МАУ з 30 жовтня розпочне виконувати рейси між Києвом і Харковом

30 жовтня 2011 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розпочне виконувати регулярні рейси між Києвом і Харковом.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, рейси з Києва до Харкова виконуватимуться щодня, окрім суботи, а з Харкова до Києва – щодня, окрім неділі.

«Відкриваючи рейси до Харкова, ми, тим самим, продовжуємо розвивати український ринок внутрішніх авіаперевезень. Мережа повітряних маршрутів МАУ охоплює сьогодні всі найбільші міста України, сполучаючи Київ з Донецьком, Дніпропетровськом, Одесою, Сімферополем, Львовом і тепер з Харковом», – відзначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).