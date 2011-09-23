Незабаром буде відновлено авіасполучення між Києвом та Уфою

Москва. Найближчим часом буде відновлене авіасполучення між Києвом та Уфою.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками візиту у Башкортостан.

“Ми домовились про якомога швидке відновлення прямого рейсу між столицею Башкортостану Уфою та Києвом або одним з інших міст України”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, в цьому є велика потреба через, оскільки в Башкортостані багато українців. Крім того, відсутність прямого рейсу заважає розвитку бізнесу.

В ході поїздки було домовлено, що делегації Башкортостану у складі урядовців та бізнесмені візьме участь у Донецькому українсько-російському бізнес-форумі, який планується на 19 жовтня.

Посол також зауважив, що на другий квартал 2012 року планується відрядження до України спеціальної економічної місії Приволзького федерального округу, до якого входить Башкортостан.

В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що найближчим часом пройде презентація курортного та туристичного потенціалу Криму у Башкортостані.