«ЮТейр-Україна» уточнила причини затримки рейсу до Шарм-Ель-Шейху.

Як повідомила в коментарі УНІАН по телефону директор департаменту наземного обслуговування авіакомпанії Оксана МАРТЬЯНОВА, яка перебуває в аеропорту «Бориспіль», затримка сталася не через проблеми з паливом, а через затримку з проведенням технічних робіт.

«Спочатку затримка рейсу у нас сталася у зв`язку з пізнім закінченням технічних робіт на повітряному судні, трохи роботи затягнулися, це спричинило за собою затримку рейсу більш ніж на 2 години. Відповідно, через пізнє закінчення техробіт, у нас стався збій у забезпеченні прольоту, ми втратили всі слоти. Тому час було витрачено на відновлення слотів, отримання дозволу, як влади країн призначення, так і української. Зліт стався о 10.27 (київський час). Щодо палива жодних обмежень у нас немає по «Борисполю», - сказала вона. Технічні роботи виконував власний персонал авіакомпанії.

На уточнення про те, чому літак робитиме проміжну посадку в Даламані (Туреччина), О.МАРТЬЯНОВА сказала, що це пов`язано з отриманням слотів. «Зараз траси насичені, ви знаєте, триває туристичний сезон. Як нам дали дозвіл, як нам дали проліт, так і виконується», - сказала вона. При цьому уточнила, що слот одержано і до Шарм-Ель-Шейху. У Даламані літак має простояти «хвилин сорок, не більше», - відзначила представник компанії. Розрахунковий час прибуття літака, що спізнився, до Шарм-Ель-Шейху — 12.00 (UTC), 15 годин за київським часом. При цьому зворотний рейс Шарм-Ель-Шейх - Київ, запланований на сьогодні, буде без проміжної посадки і за розкладом.

На уточнення, чому раніше інший представник наземного відділу авіакомпанії повідомляв, що рейс затримано через паливо, О.МАРТЬЯНОВА відзначила: «Не готова відповісти. У нас обмеження щодо паливу немає в жодному аеропорту».

О.МАРТЬЯНОВА також уточнила, що судно юридично належить ЮТейр, і виконує рейси під її позивними. Договір з аеропортом має авіакомпанія. Договір з паливною компанією — і «ЮТейр» і Anex Tour.

Як повідомляв УНІАН, літак з туристами, що прямують до Шарм-Ель-Шейху, вилетів з «Борисполя» сьогодні о 10.27 замість 03.30 (затримка 7 годин). За даними пасажирів рейсу, спочатку їх протримали в аеропорту, потім кілька годин тримали в літаку. «До пасажирів спочатку вийшов представник авіакомпанії і сказав, що літак несправний, і рейс скасовується. Потім їх відправили до літака», - відзначив родич одного з пасажирів з маленькою дитиною. За його словами, деякі пасажири відмовилися від рейсу після того, як «командир корабля сказав, що їм треба зробити проміжну посадку в Доломані (Туреччина), щоб дозаправитися».

Раніше інший представник наземного відділу ЮТейр пояснював затримку рейса у коментарі УНІАН по телефонах, вказаних на офіційному сайті ЮТейр, проблемами з авіапаливом, з дозаправкою також пов`язували і проміжну посадку в Даламані. У свою чергу, в Anex Tour спростували інформацію, що раніше вийшла, про затримку рейсу через проблеми з паливом.