На залізничних переїздах через недотримання правил сталося три ДТП

За останні дні через недотримання правил сталося три ДТП на залізничних переїздах.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Укрзалізниці.

Зокрема, 23 вересня посередині переїзду станції Мандрикіно (Донецька залізниця) в задню частину локомотиву на великій швидкості зі сторони в’їхав автомобіль ВАЗ 2110, який при ударі відкинуло на проїжджу частину. Водій та пасажири автівки місце ДТП покинули. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено поворотний шлагбаум.

Інша транспортна пригода сталася 22 вересня при слідуванні дизель-поїзда сполученням Львів-Сокаль на 20 км перегону Запитів-Колодно (Львівська залізниця). Незважаючи на заборонні показники дорожніх світлофорів, звукову та світлову сигналізації, водій вантажного автомобіля Renault виїхав на переїзд. Через це сталося зіткнення із головним вагоном поїзда. У результаті зіткнення водія автомобіля доставлений у лікарню. Пошкоджені двері, обшива головного вагона, зміщена ресорна пружина 1-го візка головного вагону дизель-поїзда.

Крім того, 22 вересня жертвами ДТП стали тварини. На перегоні Переспа-Голоби Львівської залізниці (біля населеного пункту) водій поїзда сполученням Одеса-Ковель слідуючи в туманну погоду при швидкості 90км/год. побачив на колії стадо корів, застосував екстрене гальмування та наїзд попередити не вдалося. В результаті нехтування правил дорожнього руху людьми, які опікувалися стадом, поїздом було збито 7 корів та 13 телят.

Залізничники вкотре застерігають водіїв від необдуманих вчинків, які призводять до дорожньо-транспортних подій, і просять суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема правил руху через залізничні переїзди.