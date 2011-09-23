УЗ і Крюківський вагонзавод підписали меморандум про співпрацю у сфері швидкісного вагонобудування

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» і ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали меморандум про співпрацю у сфері швидкісного вагонобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум було підписано генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ і головою наглядової ради підприємства Володимиром ПРИХОДЬКОМ.

Як заявив на прес-конференції В.ПРИХОДЬКО, в меморандумі йдеться про підтримку державою швидкісного залізничного руху.

«У перспективі завод зможе поставляти наші швидкісні вагони «Укрзалізниці», - сказав В.ПРИХОДЬКО.

В.КОЗАК також підтвердив, що «Укрзалізниця» в разі відповідного фінансування, готова до можливих закупівель. «Якщо купуватимемо, то тільки вагони КВБЗ», - сказав він.

Довідка УНІАН. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виготовив 9 090 вантажних вагонів.